Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk

Hogedruk

Sproeierelement voor reinigingsmiddelen 3.637-001 voor het aanbrengen van reinigingsmiddel onder hoge druk. Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst tot 1100 l/u.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
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