Emme hortumu SH 5, ekolojik

Su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.

Ekolojik aralıktaki emme hortumu, tüm K3 - K7 cihazları için uygundur ve su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekilmesini mümkün hale getirir. Hortum, flatat içermez, PVC’den oluşmakla birlikte, %90’a kadar geri dönüştürülebilir niteliktedir; ayrıca, yüksek oranda çevre dostu ambalaj kullanır.

Özellikler ve faydalar
Kolay emiş
Çevre dostu
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Beyaz
Ağırlık (kg) 0,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 250 x 250 x 85
