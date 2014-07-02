Ekolojik aralıktaki emme hortumu, tüm K3 - K7 cihazları için uygundur ve su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekilmesini mümkün hale getirir. Hortum, flatat içermez, PVC’den oluşmakla birlikte, %90’a kadar geri dönüştürülebilir niteliktedir; ayrıca, yüksek oranda çevre dostu ambalaj kullanır.