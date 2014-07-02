FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti
Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
Boya, cam ve taş gibi tüm yüzeylerin kolayca temizlenmesi için ekstra güçlü köpüklü, FJ 6 köpük nozulu. Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb. için idealdir. Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre. Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın. Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir. Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir. Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.
Özellikler ve faydalar
Deterjan doz ayarlaması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|93 x 201 x 184
|Uygunluk
|2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Seralar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Teras
- Perde/panjur
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Karavanlar