Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.

Boya, cam ve taş gibi tüm yüzeylerin kolayca temizlenmesi için ekstra güçlü köpüklü, FJ 6 köpük nozulu. Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb. için idealdir. Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre. Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın. Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir. Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir. Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.

Özellikler ve faydalar
Deterjan doz ayarlaması
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk antrasit
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 93 x 201 x 184
Uygunluk 2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uygulama alanları
  • Araçlar
  • Seralar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Teras
  • Perde/panjur
  • Bahçe duvarları ve taş duvarlar
  • Karavanlar