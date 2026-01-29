Splash guard
K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.
Köşeleri ve kenarları temizlemek için mükemmel: Sıçrama koruması - özellikle K 2 - K 7 Kärcher basınçlı yıkayıcılar için tasarlanmıştır - operatörü ve çevresini püskürtme suyuna karşı etkili bir şekilde korur. Şeffaf tasarım, temizlenecek alanın her zaman net bir şekilde görülmesini sağlar. Aksesuar tüm yeni vario güçlü püskürtme mızrakları ve çoklu jetler ile yeni döner nozullarla uyumludur. (MP 4 ve MP 180 çok güçlü jet 5'i 1 arada için uygun değildir (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Özellikler ve faydalar
Sıçrama koruması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 188 x 237
MP 4 ve MP 180 multi power jet 5'i-1-arada'ya uygun değildir. (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Merdivenler
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar