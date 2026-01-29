Splash guard

K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.

Köşeleri ve kenarları temizlemek için mükemmel: Sıçrama koruması - özellikle K 2 - K 7 Kärcher basınçlı yıkayıcılar için tasarlanmıştır - operatörü ve çevresini püskürtme suyuna karşı etkili bir şekilde korur. Şeffaf tasarım, temizlenecek alanın her zaman net bir şekilde görülmesini sağlar. Aksesuar tüm yeni vario güçlü püskürtme mızrakları ve çoklu jetler ile yeni döner nozullarla uyumludur. (MP 4 ve MP 180 çok güçlü jet 5'i 1 arada için uygun değildir (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 220 x 188 x 237

MP 4 ve MP 180 multi power jet 5'i-1-arada'ya uygun değildir. (2.643-238.0, 2.643-239.0)

  • Merdivenler
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar