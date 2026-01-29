Köşeleri ve kenarları temizlemek için mükemmel: Sıçrama koruması - özellikle K 2 - K 7 Kärcher basınçlı yıkayıcılar için tasarlanmıştır - operatörü ve çevresini püskürtme suyuna karşı etkili bir şekilde korur. Şeffaf tasarım, temizlenecek alanın her zaman net bir şekilde görülmesini sağlar. Aksesuar tüm yeni vario güçlü püskürtme mızrakları ve çoklu jetler ile yeni döner nozullarla uyumludur. (MP 4 ve MP 180 çok güçlü jet 5'i 1 arada için uygun değildir (2.643-238.0, 2.643-239.0))