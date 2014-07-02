Su filtresi
Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur. Filtre, basınçlı yıkama makinesinin ömrünü uzatır. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|117 x 50 x 50
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi