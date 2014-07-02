Su filtresi

Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.

Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur. Filtre, basınçlı yıkama makinesinin ömrünü uzatır. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Su filtresi
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk antrasit
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 117 x 50 x 50
Uyumlu makineler