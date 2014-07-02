Vario bağlantı

Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.

Vario bağlantı, makaralı panjurlar, araba tavanları veya seralar gibi erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için. Vario birleşim yeri, ergonomik temizlik sağlar.

Özellikler ve faydalar
Vario Joint
  • Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 214 x 47 x 84

2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.

Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Perde/panjur
  • Seralar
  • Araçlar