Vario bağlantı
Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
Vario bağlantı, makaralı panjurlar, araba tavanları veya seralar gibi erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için. Vario birleşim yeri, ergonomik temizlik sağlar.
Özellikler ve faydalar
Vario Joint
- Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|214 x 47 x 84
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Perde/panjur
- Seralar
- Araçlar