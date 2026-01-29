WB 7 positiv

Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
  • Perde/panjur
  • Araçlar
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Seralar