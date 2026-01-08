PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 10l
Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.
Der "PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750" ist bestens geeignet für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Bodenbelägen in Produktion und Industrie, insbesondere die Lebensmittelindustrie. Öle, Fette, Ruß, Eiweiß, Säfte, Wein sowie Bier Rückstände werden mühelos entfernt. Das Mittel ist hochkonzentriert und somit äußerst ergiebig in der Anwendung. Der Grundreinniger ist sowohl für die manuelle Reinigung als auch für den Einsatz im Hochdruckreiniger, insbesondere in Kombination mit dem Flächenreiniger, sowie für die maschinelle Bodenreinigung in Scheuersaugmaschinen eignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13,7
|Gewicht (kg)
|11,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I Bp
- B 300 R I D
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- B 120 W Bp DOSE (Scheibe)
- B 120 W Bp DOSE (Walze)
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Dose Fleet+240Ah+Rinse+AutoFill+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 200 R + D 110
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Adv + D 100
- B 250 R Adv + R 100
- B 250 R Adv + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 C Bp+70Ah+D43+AutoFill+Squeegee
- B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill+Squeegee
- B 40 W Bp DOSE (Scheibe)
- B 40 W Bp DOSE (Walze)
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE (Scheibe)
- B 60 W Bp DOSE (Walze)
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (Scheibe)
- B 80 W Bp DOSE (Walze)
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Agri
- HD 801 B
- HD 895 SX
- HD 9/18-4 ST - vorkonfiguriert
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Bodenreinigung
- Oberflächenentfettung