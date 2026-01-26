FoamStop Neutraal, 125ml
Milieuvriendelijke ontschuimingsvloeistof voor waterfilterzuigers of sproei-extractietoestellen (tapijtreinigers). Vermijdt schadelijke schuimvorming en zorgt daardoor voor een langere levensduur. Te gebruiken bij FC, SV en DS.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|125
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|40 x 40 x 140
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers