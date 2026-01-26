FoamStop Neutraal, 125ml

Milieuvriendelijke ontschuimingsvloeistof voor waterfilterzuigers of sproei-extractietoestellen (tapijtreinigers). Vermijdt schadelijke schuimvorming en zorgt daardoor voor een langere levensduur. Te gebruiken bij FC, SV en DS.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 125
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 40 x 40 x 140
Toepassingen
  • Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers