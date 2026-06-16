Vlakmop Microblauw met klitteband, 30 cm
Vlakmop van microvezel, zeer absorberend, met ondersteuning voor klittebandsysteem.
Vlakmopsysteem met frame en klittebandsysteem, naar keuze voorgeweekt of voorbevochtigd te gebruiken. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor het herhaaldelijk wassen van gladde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|320 x 125
|Afmetingen, verpakt (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging
- Vloer - nat reinigen