Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1 Gewicht per product (kg) 0,1 Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1 Afmetingen (l x b) (mm) 320 x 125 Afmetingen, verpakt (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.