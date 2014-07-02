Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De

Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met luchtbanden.

Handige set met luchtbanden geschikt voor de hogedrukreinigers HDS 1000 BE en HDS 1000 DE voor een handige manoeuvreerbaarheid.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (incl. doos) (kg) 8,9
Compatibele apparaten
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Onderdelen Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De

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