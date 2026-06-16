Bevestigingsset slanghaspel voor HD-benzinemachines, 30 m

Aanbouwset slanghaspel voor veilige, ruimtebesparende opslag van hogedrukslangen. Inclusief verbindingsslang naar hogedrukuitgang. Draaibaar onder druk met aansluiting 22 x 1,5.

Aanbouwset slanghaspel om te monteren op de machine. De perfecte oplossing voor het veilig en ruimtesparend opbergen van hogedrukslangen. Aan te sluiten op een hogedrukreiniger. Ook draaibaar onder druk. Aansluiting: 22 x 1.5.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 30
Kleur antraciet
Gewicht (incl. doos) (kg) 9,4

Inbegrepen bij levering

  • Slanghaspel
  • Aansluitslang
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN