Laadstation en vervangbatterij WV 5

Kit bestaande uit een laadstation en een vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vacs WV 5 en WV 10.

Kit bestaande uit een laadstation en een vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vac WV 5. Zowel de vervangbatterij als de volledig batterij-aangedreven Window Vac kunnen beiden worden geladen en opgeborgen in het laadstation.

Kenmerken en voordelen
Vervangbatterij voor eindeloos schoonmaken
Handige lader
Degelijke opberging
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Batterij type Lithium-Ion batterij
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 200 x 132 x 50