Laadstation en vervangbatterij WV 5
Kit bestaande uit een laadstation en een vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vacs WV 5 en WV 10.
Kit bestaande uit een laadstation en een vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vac WV 5. Zowel de vervangbatterij als de volledig batterij-aangedreven Window Vac kunnen beiden worden geladen en opgeborgen in het laadstation.
Kenmerken en voordelen
Vervangbatterij voor eindeloos schoonmaken
Handige lader
Degelijke opberging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 132 x 50