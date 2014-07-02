Microvezelwals, 300 mm

Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.

Dé nieuwigheid : microvezelrol van 300 mm! Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van de walstechnologie. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels - vooral in combinatie met het reinigingsmiddel RM 743.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur lichtgroen
Lengte (mm) 300
Borstelmateriaal Microvezel
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 330 x 75 x 70
Videos