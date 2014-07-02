Microvezelwals, 300 mm
Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.
Dé nieuwigheid : microvezelrol van 300 mm! Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van de walstechnologie. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels - vooral in combinatie met het reinigingsmiddel RM 743.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|lichtgroen
|Lengte (mm)
|300
|Borstelmateriaal
|Microvezel
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|330 x 75 x 70