Er zijn onherbergzame hoeken in elke tuin waar het moeilijk is om met de grasmaaier te komen of waar een aangrenzende muur of struik in de weg staat. Voor het werken in dergelijke nauwe en benauwde hoeken is een klein, flexibel maar krachtig apparaat vereist: een draadloze kantentrimmer van Kärcher. Deze heeft een gedraaide snijlijn, die constant wordt aangepast aan de spoel door automatische toevoer van draad. Op die manier is er de perfecte lengte van de trimmerdraad in elke stap en zijn nette snijresultaten gegarandeerd. Bijzonder prettig is het feit dat het werk erg stil is en de spoel zonder gereedschap met een paar handelingen kan worden verwisseld.