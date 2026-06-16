Set 3 spoelen kantentrimmer 18V
De spoel (in een set met 3 stuks geleverd) met gedraaide snijdraad zorgt voor nette resultaten op moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor alle 18V Kärcher draadloze kantentrimmers.
Er zijn onherbergzame hoeken in elke tuin waar het moeilijk is om met de grasmaaier te komen of waar een aangrenzende muur of struik in de weg staat. Voor het werken in dergelijke nauwe en benauwde hoeken is een klein, flexibel maar krachtig apparaat vereist: een draadloze kantentrimmer van Kärcher. Deze heeft een gedraaide snijlijn, die constant wordt aangepast aan de spoel door automatische toevoer van draad. Op die manier is er de perfecte lengte van de trimmerdraad in elke stap en zijn nette snijresultaten gegarandeerd. Bijzonder prettig is het feit dat het werk erg stil is en de spoel zonder gereedschap met een paar handelingen kan worden verwisseld.
Kenmerken en voordelen
Gedraaide maaidraad
- Nauwkeurig, stil en betrouwbaar - dit alles wordt gegarandeerd door de gedraaide maaidraad.
Automatische snoertoevoer
- De maaidraad wordt automatisch aangepast en heeft hierdoor steeds de perfecte lengte.
Het spoel kan zonder gereedschap worden vervangen.
- Met een paar eenvoudige handbewegingen kan het spoel zonder gereedschap worden vervangen.
Flexibel gebruik
- De robuuste maaidraad bereikt moeiteloos delen van de tuin die moeilijk bereikbaar zijn.
Handige set van 3 stuks
- Dankzij de set van 3 spoelen kan u langer doorgaan met werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Dikte van de lijn (mm)
|1,6
|Lengte van de lijn per spoel (m)
|3,6
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|55 x 55 x 24
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden