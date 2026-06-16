Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact

Snelle en druppelvrije schoenreiniging: de Shoe!Cleaner is het perfecte accessoire voor de SE 3-18 Compact, voor een grondige en makkelijke reiniging van sport- en vrijetijdsschoenen.

De innovatieve Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschillende soorten sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en druppelvrij. Dit betekent dat bijvoorbeeld loop- en wandelschoenen en zelfs sneakers gemakkelijk in huis kunnen worden gereinigd. Dankzij de verwisselbare borstelringen kunnen zowel de zool als het oppervlak van de schoenen snel en grondig worden gereinigd. De zachte borstelharen maken een effectieve en zachte reiniging van nog gevoeligere materialen mogelijk. Dankzij de automatische wateraanzuiging tijdens het reinigen zijn de schoenen binnen een mum van tijd droog. De Shoe!Cleaner maakt bovendien indruk met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor accessoires niet vuil worden. De Shoe!Cleaner is de ideale en betrouwbare aanvulling op de SE 3-18 Compact voor elke schoenreiniging.

Kenmerken en voordelen
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultaten
Verwisselbare borstelring voor een grondige reiniging van zolen en bovenmateriaal van schoenen. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces. Laag restvochtgehalte voor snelle droging van textieloppervlakken.
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Eenvoudige en handige bediening
Eenvoudige en handige bediening
De spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening. Intuïtieve bediening
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Zachte borstelharen
Zachte borstelharen
Vuil wordt grondig en voorzichtig van schoenen verwijderd. Laat geen sporen achter bij het reinigen van gevoelige bovenmaterialen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 115 x 59 x 42
Videos
Toepassingen
  • Laarzen/wandelschoenen