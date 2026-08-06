Комплект калъф за ръчни дюзи

Комплект, съдържащ два калъфа за ръчна дюза. Калъфите са изработени от първокласен микрофибър – за разхлабване и събиране на още повече мръсотия.

Двата първокласни калъфа от микрофибър, включени в комплекта, правят ръчната дюза още по-ефективна при разхлабване и събиране на мръсотия и мазнини. Идеални за много упорити замърсявания в бани и кухни. Дори силното замърсяване на плота може да се отстрани без усилие. Благодарение на интегрирания еластичен кант, поставянето му върху ръчната дюза и повторното му отстраняване е детска игра. Това също така гарантира, че калъфът се държи сигурно върху ръчната дюза по време на почистване.

Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
С еластичен шнур
  • За просто закрепване и сваляне на калъфа.
  • Без плъзгане на калъфа при почистване.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,04
Тегло с опаковката (кг) 0,079
Размери (Д × Ш × В) (мм) 205 x 90 x 10
Сфера на приложение
  • Душ кабина / вана
  • Плотове
  • Абсорбатори
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Вътре в шкафовете, чекмеджетата
  • Неръждаема стомана