Двата първокласни калъфа от микрофибър, включени в комплекта, правят ръчната дюза още по-ефективна при разхлабване и събиране на мръсотия и мазнини. Идеални за много упорити замърсявания в бани и кухни. Дори силното замърсяване на плота може да се отстрани без усилие. Благодарение на интегрирания еластичен кант, поставянето му върху ръчната дюза и повторното му отстраняване е детска игра. Това също така гарантира, че калъфът се държи сигурно върху ръчната дюза по време на почистване.