Комплект калъф за ръчни дюзи
Комплект, съдържащ два калъфа за ръчна дюза. Калъфите са изработени от първокласен микрофибър – за разхлабване и събиране на още повече мръсотия.
Двата първокласни калъфа от микрофибър, включени в комплекта, правят ръчната дюза още по-ефективна при разхлабване и събиране на мръсотия и мазнини. Идеални за много упорити замърсявания в бани и кухни. Дори силното замърсяване на плота може да се отстрани без усилие. Благодарение на интегрирания еластичен кант, поставянето му върху ръчната дюза и повторното му отстраняване е детска игра. Това също така гарантира, че калъфът се държи сигурно върху ръчната дюза по време на почистване.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
С еластичен шнур
- За просто закрепване и сваляне на калъфа.
- Без плъзгане на калъфа при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,04
|Тегло с опаковката (кг)
|0,079
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 90 x 10
Сфера на приложение
- Душ кабина / вана
- Плотове
- Абсорбатори
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Вътре в шкафовете, чекмеджетата
- Неръждаема стомана