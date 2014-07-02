Присъединителен комплект Basic за точно пасващо свързване на маркучи 1/2“ (13 mm) за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане с практична клик система. Присъединителният комплект е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).