Комплект за свързване на маркучи
Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.
Присъединителен комплект Basic за точно пасващо свързване на маркучи 1/2“ (13 mm) за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане с практична клик система. Присъединителният комплект е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Включително извод за кран
- За бързо свързване на куплунга с помпата
Практична клик система
- Улеснява свързването на маркучите с помпата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,035
|Тегло с опаковката (кг)
|0,05
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|79 x 42 x 42
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Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.