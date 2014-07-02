Комплект за свързване на маркучи

Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.

Присъединителен комплект Basic за точно пасващо свързване на маркучи 1/2“ (13 mm) за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане с практична клик система. Присъединителният комплект е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Включително извод за кран
  • За бързо свързване на куплунга с помпата
Практична клик система
  • Улеснява свързването на маркучите с помпата
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,035
Тегло с опаковката (кг) 0,05
Размери (Д × Ш × В) (мм) 79 x 42 x 42
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.