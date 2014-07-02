Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q

Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас K 3 - K 7 с адаптер Quick Connect.

Удължителен маркуч за високо налягане за ''най-добрия'' пистолет с Quick Connect система. 10-метровият удължителен маркуч за високо налягане осигурява по-голяма гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се между пистолета с адаптор Quick Connect и маркуча за високо налягане и вече се работи по-добре. Здравият качествен маркуч DN 8 е подсилен с текстилна оплетка и разполага със защита от пречупване, както и със стабилен месингов накрайник за дълъг експлоатационен живот. Удължителният маркуч издържа на налягане 180 bar и е създаден за температури до 60 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и с почистващи препарати. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от K3 до K7.

Характеристики и предимства
Удължителен маркуч 10 m
  • Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Система Quick Connect
  • Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Качествен маркуч DN 8, усилен с текстилна оплетка
  • Защита на маркуча от пречупване.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 10
Цвят черен
Тегло (кг) 1,137
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,348
Размери (Д х Ш х В) (мм) 240 x 240 x 85