Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q
Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас K 3 - K 7 с адаптер Quick Connect.
Удължителен маркуч за високо налягане за ''най-добрия'' пистолет с Quick Connect система. 10-метровият удължителен маркуч за високо налягане осигурява по-голяма гъвкавост и разширява радиуса на действие на водоструйката. Свързва се между пистолета с адаптор Quick Connect и маркуча за високо налягане и вече се работи по-добре. Здравият качествен маркуч DN 8 е подсилен с текстилна оплетка и разполага със защита от пречупване, както и със стабилен месингов накрайник за дълъг експлоатационен живот. Удължителният маркуч издържа на налягане 180 bar и е създаден за температури до 60 °C. Удължителният маркуч естествено може да се използва и с почистващи препарати. Подходящ за всички водоструйки Kärcher от K3 до K7.
Характеристики и предимства
Удължителен маркуч 10 m
- Увеличаване на радиуса на действие, по-голяма гъвкавост.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Качествен маркуч DN 8, усилен с текстилна оплетка
- Защита на маркуча от пречупване.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,137
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,348
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|240 x 240 x 85
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- G 4.10 M
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black