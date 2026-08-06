PGG 8/3
Мощен синхронен генератор PGG 8/3 с мощност 7 kW. За независимо захранване с променлив и трифазен ток на строителни обекти, в селското стопанство или в общините.
Дали за търговски или общински приложения: често няма източник на енергия. Този проблем се решава бързо с нашия мощен синхронен генератор PGG 8/3. Благодарение на устойчивите на пробиване колела и сгъваемата дръжка, тя е лесна за транспортиране и маневриране на място. 25-литровият резервоар осигурява дълги приложения до 7 часа (при пълна мощност до 5,5 часа), надеждният 4-тактов бензинов двигател (EU STAGE V) осигурява постоянна мощност от 7 kW. С 2 заземени гнезда (AC) и червен цокъл 400 V (трифазен ток), той предлага достатъчно възможности за свързване на вашето оборудване. Автоматичният регулатор на напрежението (AVR) също дава възможност за работа на чувствителни електронни устройства. Полезни детайли на оборудването, като защита от претоварване и недостиг на масло, както и здрава тръбна стоманена рамка, надеждно защитават потребителите и машината от всякакви рискове или щети.
Характеристики и предимства
Изключителна лекота на използване.Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Електро старт за удобно и бързо стартиране на бензиновия двигател.
Максимална надеждност и безопасност.Със защита от претоварване и недостиг на масло, както и тръбна стоманена рамка за максимална безопасност. С автоматичен регулатор на напрежението (AVR) за работа с чувствителни електронни устройства.
Работа с водоструйки на Kärcher
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|76
|Номинална мощност (кВт)
|2
|Номинална мощност ( трифазен ток ) (кВт)
|7
|Мощност (кВт)
|2,5
|Производителност (трифазен ток) (кВт)
|макс. 7,5
|Тип задвижване
|Бензин
|Работен обем (см³)
|440
|Номинална мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|9 / 12,2
|Разход на гориво (л/ч)
|4,5
|Обем на резервоара (л)
|25
|Време на работа на 50% мощност (ч)
|7
|Време на работа на 100% мощност (ч)
|5,5
|Тегло с опаковката (кг)
|99,625
|Тегло без аксесоари (кг)
|89,7
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|743 x 713 x 670
Обхват на доставката
- Дисплей за състоянието на работа.
- DC изход (12 V)
- Клас на защита IP23
- Със защита от претоварване и недостиг на масло
- Индикатор за горивото
- Еднофазен контакт тип F (Schuko)
- Трифазен цокъл CEE (16 A)
- Автоматично регулиране на напрежението (AVR)
Видео
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Сфера на приложение
- Независим източник на енергия за общините, напр. за прахосмукачки.
- Независим източник на енергия в строителството, напр. за ъглошлайфи.
- Независим източник на енергия в селското стопанство, напр. за водоструйки.