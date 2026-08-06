Дали за търговски или общински приложения: често няма източник на енергия. Този проблем се решава бързо с нашия мощен синхронен генератор PGG 8/3. Благодарение на устойчивите на пробиване колела и сгъваемата дръжка, тя е лесна за транспортиране и маневриране на място. 25-литровият резервоар осигурява дълги приложения до 7 часа (при пълна мощност до 5,5 часа), надеждният 4-тактов бензинов двигател (EU STAGE V) осигурява постоянна мощност от 7 kW. С 2 заземени гнезда (AC) и червен цокъл 400 V (трифазен ток), той предлага достатъчно възможности за свързване на вашето оборудване. Автоматичният регулатор на напрежението (AVR) също дава възможност за работа на чувствителни електронни устройства. Полезни детайли на оборудването, като защита от претоварване и недостиг на масло, както и здрава тръбна стоманена рамка, надеждно защитават потребителите и машината от всякакви рискове или щети.