Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 10
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 220
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.9
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