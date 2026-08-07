Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.8
Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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