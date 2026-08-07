Teleskopstange TL 14 C
Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.
Mit einer Reichweite von bis zu 14 Metern bietet die Teleskopstange TL 14 C aus steifer und leichter Carbonfaser nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Sie ist multifunktional genauso zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser einsetzbar wie für Hochdruck- und Niederdruckanwendungen und kann sogar zum Absaugen von beispielsweise Regenrinnen eingesetzt werden. Das Ein- und Ausfahren ist dank innovativer Schnellverschlüsse extrem einfach, auch die Klemmkraft ist werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß mit Haken zum Anbringen eines Tragegurts sowie der einzigartige Verdrehschutz sorgen für besonders sicheres und ergonomisches Arbeiten.
Merkmale und Vorteile
Multifunktional anwendbarZur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Maximale ErgonomieAnti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Hohe AnwenderfreundlichkeitWerkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge des Teleskopstiels (m)
|2.4 - 14
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Material
|Carbon
|Elemente
|10
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10.2
Lieferumfang
- Anschlusssaug-Adapter
- Drehbarer Standfuß
- Anti-Spin
- Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
- Schlauchhaken
- Ausziehanschlag
Videos
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet
- Ermöglicht auch das Saugen in großen Höhen