Teleskopstange TL 14 C

Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.

Mit einer Reichweite von bis zu 14 Metern bietet die Teleskopstange TL 14 C aus steifer und leichter Carbonfaser nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Sie ist multifunktional genauso zur Reinigung von Fenstern, Fassaden oder Solarpanelen mit Osmosewasser einsetzbar wie für Hochdruck- und Niederdruckanwendungen und kann sogar zum Absaugen von beispielsweise Regenrinnen eingesetzt werden. Das Ein- und Ausfahren ist dank innovativer Schnellverschlüsse extrem einfach, auch die Klemmkraft ist werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß mit Haken zum Anbringen eines Tragegurts sowie der einzigartige Verdrehschutz sorgen für besonders sicheres und ergonomisches Arbeiten.

Merkmale und Vorteile
Teleskopstange TL 14 C: Multifunktional anwendbar
Multifunktional anwendbar
Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser. Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
Teleskopstange TL 14 C: Maximale Ergonomie
Maximale Ergonomie
Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung. Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
Teleskopstange TL 14 C: Hohe Anwenderfreundlichkeit
Hohe Anwenderfreundlichkeit
Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen. Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen. Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
Maximale Sicherheit
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.
Spezifikationen

Technische Daten

Länge des Teleskopstiels (m) 2.4 - 14
Zulauftemperatur (°C) max. 60
Material Carbon
Elemente 10
Anschlussgewinde M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 10.2

Lieferumfang

  • Anschlusssaug-Adapter
  • Drehbarer Standfuß
  • Anti-Spin
  • Werkzeuglose Klemmkraftanpassung
  • Schlauchhaken
  • Ausziehanschlag

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung geeignet
  • Ermöglicht auch das Saugen in großen Höhen
Zubehör