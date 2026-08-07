Avec une portée maximale de 14 mètres, la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone rigide et légère offre des possibilités d'utilisation quasi illimitées. Polyvalente, elle s'utilise aussi bien pour le nettoyage des fenêtres, façades ou panneaux solaires à l'eau osmosée que pour les applications à haute pression ou à basse pression et même pour des tâches telles que l'aspiration des gouttières. Grâce à des attaches rapides innovantes, la rétraction et le déploiement sont un jeu d'enfants tandis que le réglage de la force de serrage est possible individuellement sans outils. Le pied rotatif doté d'un crochet pour la fixation d'une sangle de transport et la sécurité anti-rotation unique garantissent un travail particulièrement sûr et ergonomique.