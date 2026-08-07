Lance télescopique TL 14 C

Rigidité maximale à poids minimal : la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone. Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides.

Avec une portée maximale de 14 mètres, la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone rigide et légère offre des possibilités d'utilisation quasi illimitées. Polyvalente, elle s'utilise aussi bien pour le nettoyage des fenêtres, façades ou panneaux solaires à l'eau osmosée que pour les applications à haute pression ou à basse pression et même pour des tâches telles que l'aspiration des gouttières. Grâce à des attaches rapides innovantes, la rétraction et le déploiement sont un jeu d'enfants tandis que le réglage de la force de serrage est possible individuellement sans outils. Le pied rotatif doté d'un crochet pour la fixation d'une sangle de transport et la sécurité anti-rotation unique garantissent un travail particulièrement sûr et ergonomique.

Caractéristiques et avantages
Lance télescopique TL 14 C: Utilisation polyvalente
Utilisation polyvalente
Pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Lance télescopique TL 14 C: Ergonomie maximale
Ergonomie maximale
Sécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique. Attaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances. Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Lance télescopique TL 14 C: Très pratique
Très pratique
Réglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.
Sécurité maximale
  • Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
  • Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications

Données techniques

Longueur de tube télescopique (m) 2.4 - 14
Température d'admission (°C) max. 60
Matériau Carbone
Elements 10
Filetage des raccords M 18
Poids emballage inclus (kg) 10.2

Inclus dans la livraison

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Réglage sans outils de l'effort de serrage
  • Crochet support pour flexible
  • Butée de retrait
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires
  • Permet également l'aspiration en hauteur
Accessoires