PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
Mit seiner speziellen Formulierung ist der PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency für den Einsatz in Hochdruckreinigern mit eco!efficiency-Stufe entwickelt und schließt dabei die Lücke in der Reinigungsleistung, die durch die geringere Wassertemperatur von 60 °C entstehen kann. Gleichzeitig ist er in allen Temperaturbereichen reinigungsaktiv und kann auch in der Dampfstufe bis 150 °C eingesetzt werden. Die hochkonzentrierte, silikonfreie und abscheidefreundliche Formulierung entfernt mühelos stärkste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, ist dabei äußerst ergiebig, kostensparend und umweltschonend. Als leistungsstarker Grundreiniger, der sich für die Motorwäsche und Teilereinigung in Werkstätten oder in landwirtschaftlichen Betrieben eignet, überzeugt er auch in anderen Bereichen, wie der Fassadenreinigung bei der Entfernung von Emissionsverschmutzungen, Vogelkot oder Insektenrückständen, und kann zudem zur Tankinnenreinigung in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Eco
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801-4 E 12 KW
- HDS 801-4 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/14-4 St Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4M 12 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Stallreinigung
- Fassreinigung
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Oberflächenentfettung
- Lebensmittel-Tankwagen
- Fassadenreinigung