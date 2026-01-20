PressurePro Systempflege RM 110, 10l
Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.
Mit der speziellen PressurePro Systempflege RM 110 zum Einsatz bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers sind Heißwasser-Hochdruckreiniger und ihre wichtigsten Komponenten sowie wasserführenden Teile zuverlässig vor Kalkablagerungen geschützt. So bleiben der Wasserfluss durch die Heizschlange gewährleistet und die Geräteleistung konstant, während gleichzeitig Energie gespart und Wartungskosten für aufwendige Entkalkungsmaßnahmen massiv reduziert werden. Die PressurePro Systempflege RM 110 ist HACCP-konform und damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|9
|Gewicht (kg)
|10,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Eco
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801-4 E 12 KW
- HDS 801-4 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/14-4 St Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4M 12 KW
- HDS-E 8/16-4M 24 KW
- HDS-E 8/16-4M 36 KW
- HWE 860
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Entfettung, Phosphatierung
- Oberflächenentfettung
- Gerätewartung, Verkalkungsschutz