Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m

Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.

Un verdadero equipo de riego: la manguera de riego de alta calidad Performance Plus 5/8" de 25 metros de largo es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Fabricada con tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado: la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Además, la manguera resulta más agradable al tacto y es especialmente robusta, flexible y resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua. Incluso las temperaturas entre -20 y +60 °C no representan ningún impedimento para esta manguera de alta calidad. Su presión de estallido es de 40 bar. Esta manguera también es sostenible y no representa ningún riesgo para la salud porque no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Esta manguera de riego dispone de 15 años de garantía.

Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
  • Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
25 metros
  • Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Y gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 40 bares
  • Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
  • Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
  • Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
  • Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
  • Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
  • Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
  • Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 5/8″
Longitud de la manguera (m) 25
Color negro
Peso (kg) 4
Peso con embalaje incluido (kg) 4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 360 x 360 x 115
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m
Equipos compatibles
Productos actuales