Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m
Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.
Un verdadero equipo de riego: la manguera de riego de alta calidad Performance Plus 5/8" de 25 metros de largo es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Fabricada con tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado: la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Además, la manguera resulta más agradable al tacto y es especialmente robusta, flexible y resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua. Incluso las temperaturas entre -20 y +60 °C no representan ningún impedimento para esta manguera de alta calidad. Su presión de estallido es de 40 bar. Esta manguera también es sostenible y no representa ningún riesgo para la salud porque no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Esta manguera de riego dispone de 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
25 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Y gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 40 bares
- Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|5/8″
|Longitud de la manguera (m)
|25
|Color
|negro
|Peso (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|360 x 360 x 115
