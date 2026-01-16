Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m

La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.

Gracias a su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado, la nueva manguera de riego Performance Plus de Kärcher es especialmente robusta, flexible y resistente a torsiones. Así, la manguera garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor a la mano. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie de la manguera de riego de 50 m de largo protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Asimismo, la novedad de Kärcher con un diámetro de 5/8" destaca por su alta resistencia térmica de -20 a +60 °C y soporta una presión de estallido de 40 bares. Además, la manguera de alta calidad sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. La Performance Plus 5/8" con una longitud de 50 metros es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Kärcher ofrece una garantía de 15 años.

Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
  • Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
50 metros
  • Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Y gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 40 bares
  • Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
  • Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
  • Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
  • Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
  • Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
  • Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
  • Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 5/8″
Longitud de la manguera (m) 50
Color negro
Peso (kg) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 390 x 390 x 190
