Manguera PrimoFlex® 5/8"
Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.
La manguera de gran calidad PrimoFlex® con un diámetro de 5/8" y una longitud de 25 m, es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño a grande. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 24 bar. Además, la manguera se caracteriza por su resistencia a las altas temperaturas de 0 a +40 °C. Esta manguera de riego cuenta con una garantía de 12 años. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes a torsiones. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y fácil manejo. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
12 años de garantía
- Larga vida útil garantizada
Tres capas
- Resistente al doblado.
Presión de estallido de 24 bar
- Robustez garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C
- Robustez garantizada.
Sin cadmio, bario ni plomo
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Robustez y resistencia garantizadas
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Robustez garantizada.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|5/8″
|Longitud de la manguera (m)
|25
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|370 x 370 x 85
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K Mini
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 4 L Basic Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín