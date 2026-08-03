PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l

Limpiador y agente desengrasante que no daña los materiales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protección anticorrosiva temporal.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 10,5
Peso (kg) 22
Peso (con embalaje) (kg) 23,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta presión
  • Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
  • Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento intermedio contra la corrosión
  • Respetuoso con los materiales
  • Formulación con baja formación de espuma
  • Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
  • Líquido amarillo con fragancia propia
  • Sin NTA
  • Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados
PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l
PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l
PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l
PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Atención
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Lavado de piezas
  • Desengrasado de superficies
Accesorios