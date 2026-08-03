PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39, 20l, 20l
Limpiador y agente desengrasante que no daña los materiales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protección anticorrosiva temporal.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|10,5
|Peso (kg)
|22
|Peso (con embalaje) (kg)
|23,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta presión
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
- Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento intermedio contra la corrosión
- Respetuoso con los materiales
- Formulación con baja formación de espuma
- Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
- Líquido amarillo con fragancia propia
- Sin NTA
- Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Equipos compatibles
Productos actuales
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Campos de aplicación
- Lavado de piezas
- Desengrasado de superficies