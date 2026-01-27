PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF, 20l, 20l
Detergente espumoso neutro y cuidadoso con los materiales para suciedad de aceite, grasa y albúmina. La capa de espuma estable aumenta la eficacia de la limpieza y puede aclararse con facilidad.
Gracias a su valor pH neutro y a sus características de cuidado de los materiales, nuestro detergente espumante PressurePro RM 57 es idóneo para la limpieza en profundidad y al mismo tiempo delicada de prácticamente todo tipo de superficies. Crea una estable capa de espuma con alto rendimiento de limpieza, pero se aclara a su vez muy fácilmente. Elimina de manera eficaz la suciedad típica de ámbitos de procesamiento de alimentos, como residuos de aceites, grasas, proteínas, harina, gluten, sémola, vino, zumo o cerveza. Con los PressurePro RM 57, RM 58 y RM 59, Kärcher ofrece una gama de detergentes espumantes con certificación de conformidad HACCP del Instituto Fresenius para aplicaciones de alta presión en la industria procesadora de alimentos, en cocinas de gastronomía, catering, comedores, grandes cocinas, carnicerías, mataderos y panaderías. Dependiendo de las necesidades y la finalidad son adecuados para la limpieza de superficies, paredes, suelos, cintas transportadoras, equipos, cajas, depósitos de alimentos y bidones, además de cámaras frigoríficas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|6,7
|Peso (kg)
|20,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 237 x 430
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 preconfigurado
- HDS 17/20 De Tr1 servicio de 2 lanzas preconfigurado
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Limpieza de superficies
- Cocina industrial
- Limpieza de establos