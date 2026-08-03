FloorPro limpiador básico universal RM 754, 10l
Detergente básico de gran eficiencia para el decapado ligero de capas de cera y polímeros de suelos en base agua y suelos sensibles a los álcalis. No es necesario aclarar después.
Nuestro detergente básico universal FloorPro RM 754 a base de disolventes es la solución de limpieza ideal para eliminar revestimientos de polímero y cera de suelos sensibles a los álcalis, como los suelos de linóleo, y también es adecuado para eliminar revestimientos de superficies resistentes a los álcalis, como los suelos de PVC. Además, FloorPro RM 754 también puede utilizarse en suelos de descarga electroestática y está diseñado para su aplicación con máquinas monodisco y fregadoras-aspiradoras. Gracias a su formulación especialmente poco espumosa, permite una utilización muy eficaz del volumen del depósito y, por tanto, aplicaciones de limpieza prolongadas. El decapante es de pH neutro, tiene muy buena compatibilidad de materiales y también es adecuado para su uso en separadores de aceite.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|10,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|11,2
Propiedades
- Potente detergente básico para eliminar películas conservantes y suciedad
- Elimina las capas de cera y polímeros más persistentes
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- De uso universal
- Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)
- Excelente compatibilidad de materiales
- Bajo valor de pH en la concentración de uso
- No es necesario aclarar posteriormente
- También adecuado para la limpieza de mantenimiento
- Alto nivel de seguridad y facilidad de uso
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Formulación con baja formación de espuma
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 R I D + SB right
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+R55
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BDP 50/1500 C Ep
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/150 C Classic Plus
- BDS 43/Orbital C
- BD 43/25 C Classic Bp
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack + MF
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos