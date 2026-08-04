Défroisseur vapeur
Le défroisseur vapeur convient à tous les nettoyeurs vapeur Kärcher (hors balais). Il permet de défroisser rapidement et facilement les vêtements avec des résultats efficaces.
Dites adieu aux faux plis ! Grâce au défroisseur vapeur, les vêtements retrouvent leur éclat en un rien de temps. Il permet également de rafraîchir rapidement et facilement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles, et de se débarasser des odeurs désagréables. La vapeur très sèche s'introduit au coeur des fibres pour rafraichir les tissus. L'eau condensée produite au moment de l'utilisation est recueillie dans un réservoir séparé qui peut être vidé très simplement dans l'évier ou directement dans le réservoir du nettoyeur vapeur. Ainsi, les vêtements ne sont pas mouillés et peuvent être portés tout de suite après l'utilisation. Le défroisseur vapeur peut être utilisé avec tous les nettoyeurs vapeur Kärcher (hors balais).
Caractéristiques et avantages
Élimine les plis rapidement et facilementLa vapeur ultra-sèche et chaude permet d'obtenir des résultats infroissables de manière simple, fiable et rapide. Pour les tissus plus épais ou les plis tenaces, il est possible d'appliquer encore plus de chaleur et de pression à l'aide de la plaque métallique pour obtenir des résultats efficaces.
Rafraîchit entre les lavagesLa vapeur a un effet neutralisant sur les odeurs, ce qui rend le défroisseur vapeur idéal pour rafraîchir les tissus entre deux lavages. Idéal pour rafraîchir un vêtement ou des textiles d'intérieur après une longue période de stockage dans la penderie ou l'armoire.
Pas besoin de planche à repasserLes vêtements peuvent simplement être suspendus à un cintre et passés à la vapeur.
Sûr et facile à utiliser pour tous les types de textiles
- Le défroisseur vapeur peut être utilisé pour tous les vêtements pouvant être repassés et les textiles ménagers courants.
- L'intensité de la chaleur et de la vapeur est contrôlée par la distance entre l'accessoire et le textile. Il peut même être utilisé pour défroisser des matériaux délicats.
La vapeur est diffusée uniformément sur toute la surface.
- Les trous de sortie de la vapeur sont répartis sur toute la largeur de la plaque métallique afin de garantir une distribution uniforme de la vapeur et des résultats parfaits.
Léger
- Le défroisseur vapeur est très léger, puisqu'il ne pèse que 220g, ce qui permet d'alléger le travail, même sur de longues périodes.
Réservoir d'eau de grande capacité pour travailler sans interruption
- Selon le nettoyeur vapeur Kärcher utilisé, jusqu'à 1,5 l d'eau est disponible.
- Le récipient intégré au défroisseur vapeur recueille environ 100 ml d'eau de condensation. Cette quantité est suffisante pour cinq ou six vêtements. Le récipient peut être vidé à tout moment.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Tous les vêtements qui peuvent être repassés
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin
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