Dites adieu aux faux plis ! Grâce au défroisseur vapeur, les vêtements retrouvent leur éclat en un rien de temps. Il permet également de rafraîchir rapidement et facilement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles, et de se débarasser des odeurs désagréables. La vapeur très sèche s'introduit au coeur des fibres pour rafraichir les tissus. L'eau condensée produite au moment de l'utilisation est recueillie dans un réservoir séparé qui peut être vidé très simplement dans l'évier ou directement dans le réservoir du nettoyeur vapeur. Ainsi, les vêtements ne sont pas mouillés et peuvent être portés tout de suite après l'utilisation. Le défroisseur vapeur peut être utilisé avec tous les nettoyeurs vapeur Kärcher (hors balais).