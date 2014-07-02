Kit Easy Foam avec injecteur de détergent
Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.
Les jeux de buses pour les différentes gammes d’appareils doivent être commandés séparément.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|1,5
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Accessoires
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