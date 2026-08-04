La solution simple pour nettoyer les surfaces vitrées avec un nettoyeur vapeur. Avec la raclette vapeur pour vitres, les fenêtres, miroirs et autres surfaces vitrées peuvent être nettoyés facilement sans laisser de traces. La lame de la raclette permet d'éliminer facilement les traces et les marques, même sur les zones difficiles à nettoyer. La vapeur projetée va venir décoller la saleté des surfaces et la raclette va venir éliminer l'eau restante pour laisser des surfaces sans traces. Pour un nettoyage des vitres sans produits chimiques.