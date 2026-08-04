Raclette vapeur pour vitres
Avec la raclette vapeur pour vitres, même les vitres difficiles d'accès peuvent être nettoyées facilement et en profondeur grâce à la lame flexible.
La solution simple pour nettoyer les surfaces vitrées avec un nettoyeur vapeur. Avec la raclette vapeur pour vitres, les fenêtres, miroirs et autres surfaces vitrées peuvent être nettoyés facilement sans laisser de traces. La lame de la raclette permet d'éliminer facilement les traces et les marques, même sur les zones difficiles à nettoyer. La vapeur projetée va venir décoller la saleté des surfaces et la raclette va venir éliminer l'eau restante pour laisser des surfaces sans traces. Pour un nettoyage des vitres sans produits chimiques.
Caractéristiques et avantages
Vapeur sortant de la buseLa vitre est vaporisée, ce qui permet d'éliminer la saleté de manière optimale.
Lame de raclette de haute qualitéNettoyage sans traces des fenêtres, miroirs et de nombreuses autres surfaces vitrées. L'humidité et la saleté détachée sont éliminées efficacement.
Lame de raclette longue et flexibleLa lame particulièrement longue de la raclete pour vitres garantit des résultats de nettoyage parfaits, même dans les coins difficiles d'accès.
Nettoyage sans produits chimiques
- La vapeur chaude a un effet dissolvant très puissant sur la saleté. Dans le même temps, la méthode est plus saine puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des détergents supplémentaires.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|140 x 225 x 43
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Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées