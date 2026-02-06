Sacs filtrant non-tissés pour WD 2/3 et SE 4
Les sacs filtrants non-tissés sont extrêmement résistants à la déchirure et ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampouineuses SE 4.
Les sacs filtrants non-tissés sont spécialement conçus pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampouineuses Kärcher SE 4. Ils se démarquent par leur matériau extrêmement résistant à la déchirure, leur puissance d'aspiration optimale et leur excellente capacité de rétention des poussières. Parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Comprend un total de 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau à 3 couches
- Pour une puissance d'aspiration élevée et une filtration élevée des poussières pendant l'utilisation.
- Extrêmement résistant aux déchirures, idéal pour un usage intensif.
Convient aux aspirateurs eau et poussière Kärcher WD 1, WD 2 et WD 3.
Convient aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 200 x 12
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche
- Saleté humide