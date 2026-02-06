Les sacs filtrants non-tissés sont spécialement conçus pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampouineuses Kärcher SE 4. Ils se démarquent par leur matériau extrêmement résistant à la déchirure, leur puissance d'aspiration optimale et leur excellente capacité de rétention des poussières. Parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Comprend un total de 4 sachets.