WR 100
Caractéristiques et avantages
Désherbage efficace grâce à la combinaison optimale d'une lance de désherbage et d'un nettoyeur haute pression à eau chaude
- Adaptateur de buse intégré pour un débit d'eau adapté sur chaque nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher.
- La technologie moderne de brûleur Kärcher assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Désherbage efficace, sans produits chimiques et confortable pour les applications communales
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