WR 20
La lance de désherbage WR 20, de 20 cm de large, élimine les mauvaises herbes sans aucun herbicide. A utiliser avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher.
La lance de désherbage WR 20 combinée avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, qui fournit une température d'eau optimale de 98 ° C, permet un désherbage efficace, écologique et économique. L'adaptateur de buse garantit un écoulement optimisé de l'eau chaude au niveau de la barre de buse, facilitant ainsi l'élimination durable des mauvaises herbes. Équipée d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.
Caractéristiques et avantages
Association parfaite d'un nettoyeur haute pression et d'une lance de désherbage pour une élimination efficace des mauvaises herbes
Conception compacte de la lance de désherbage
- La forme compacte permet de travailler dans des lieux confinés.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Une solution de désherbage efficace, écologique, économique et sans produit chimique.
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