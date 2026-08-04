La lance de désherbage WR 20 combinée avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, qui fournit une température d'eau optimale de 98 ° C, permet un désherbage efficace, écologique et économique. L'adaptateur de buse garantit un écoulement optimisé de l'eau chaude au niveau de la barre de buse, facilitant ainsi l'élimination durable des mauvaises herbes. Équipée d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.