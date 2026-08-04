Ecologique et économique, la lance de désherbage WR 50 enlève efficacement et sans effort les mauvaises herbes. Il suffit de la fixer à votre nettoyeur haute pression à eau chaude et d'éliminer soigneusement les mauvaises herbes. Le nettoyeur haute pression fournit une température optimale de 98 ° C pour l'élimination des mauvaises herbes, tandis que l'adaptateur de buse garantit un flux d'eau constant sur toute la barre de buse. Grâce au kit de roues fourni, vous travaillez confortablement et sans fatigue pendant de longues périodes. Livrée avec une barre de buse de 50 cm de large et un adaptateur de buse.