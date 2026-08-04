WR 50
La lance de désherbage WR 50, en combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, est idéale pour éliminer les mauvaises herbes. Aucun produit chimique n'est utilisé.
Ecologique et économique, la lance de désherbage WR 50 enlève efficacement et sans effort les mauvaises herbes. Il suffit de la fixer à votre nettoyeur haute pression à eau chaude et d'éliminer soigneusement les mauvaises herbes. Le nettoyeur haute pression fournit une température optimale de 98 ° C pour l'élimination des mauvaises herbes, tandis que l'adaptateur de buse garantit un flux d'eau constant sur toute la barre de buse. Grâce au kit de roues fourni, vous travaillez confortablement et sans fatigue pendant de longues périodes. Livrée avec une barre de buse de 50 cm de large et un adaptateur de buse.
Caractéristiques et avantages
Kit de roues fourni
- Permet de travailler confortablement et sans fatigue lors d'utilisations prolongées.
- Distance de travail avec le sol optimale en toutes circonstances.
Association parfaite d'un nettoyeur haute pression et d'une lance de désherbage pour une élimination efficace des mauvaises herbes
Conception compacte de la lance de désherbage
- La forme compacte permet de travailler dans des lieux confinés.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|2,2
|Poids avec emballage (kg)
|3,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Une solution de désherbage efficace, écologique, économique et sans produit chimique.
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