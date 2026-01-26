Lancia mangiasporco con ugello rotante DB 145
Potente ugello rotante mangiasporco per idropulitrici K4 e K5. Ideale per sporco particolarmente ostinato.
L'ugello mangiasporco compatibile con le idropulitrici delle classi K 4 e K 5 rimuove senza fatica lo sporco ostinato con il suo potente getto rotante. E' possibile rimuovere lo sporco ostinato da tutte le superfici, anche quelle coperte di muschio sporco incrostato, in pochissimo tempo, per riportare le superfici alla loro brillantezza originale. Ideale per la pulizia di veicoli (soprattutto in caso di resine e escrementi animali), mobili e attrezzi da giardino, gradini e staccionate.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Prestazioni di pulizia superiori del 100% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
Raccordo a baionetta
- Estremamente facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 41 x 41
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Anche su sporco ostinato
- Muri del giardino e in pietra
- Muschio