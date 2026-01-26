L'ugello mangiasporco compatibile con le idropulitrici delle classi K 4 e K 5 rimuove senza fatica lo sporco ostinato con il suo potente getto rotante. E' possibile rimuovere lo sporco ostinato da tutte le superfici, anche quelle coperte di muschio sporco incrostato, in pochissimo tempo, per riportare le superfici alla loro brillantezza originale. Ideale per la pulizia di veicoli (soprattutto in caso di resine e escrementi animali), mobili e attrezzi da giardino, gradini e staccionate.