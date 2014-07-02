Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm

Ugello per la pulizia dei tubi con filettatura interna, diametro 30 mm. L'ugello ha diverse direzioni del getto per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I tre getti degli ugelli sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 ° per consentire all'ugello e al tubo flessibile di muoversi liberamente attraverso il tubo. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.

Caratteristiche e vantaggi
Tre getti rivolti all'indietro assicurano una propulsione ottimale
Connessione: 1/8 "
Diametro esterno: 30 mm
Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 30
Dimensione ugello ( ) 50
Filettatura R 1/8"
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
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