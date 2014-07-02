Ugelli sturatubi
Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm
Ugello per la pulizia dei tubi con filettatura interna, diametro 30 mm. L'ugello ha diverse direzioni del getto per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I tre getti degli ugelli sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 ° per consentire all'ugello e al tubo flessibile di muoversi liberamente attraverso il tubo. Ugello per la pulizia dei tubi con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia dei tubi.
Caratteristiche e vantaggi
Tre getti rivolti all'indietro assicurano una propulsione ottimale
Connessione: 1/8 "
Diametro esterno: 30 mm
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|30
|Dimensione ugello ( )
|50
|Filettatura
|R 1/8"
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
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- HD 5/17 C
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- HDS 6/14 CX
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- HDS 8/18-4 CX
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- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus