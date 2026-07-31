Detergente specifico per resina e fuliggine RM 33 ASF, 20l
Detergente liquido molto potente per pulizie di fondo, rimuove sporco ostinato come olio, grasso, catrame, fuliggine e cristalli di zucchero bruciato. Privo di NTA.
Il PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 altamente concentrato, particolarmente ad alto rendimento e quindi estremamente economico rappresenta la più potente combinazione di tensioattivi detergenti e agenti complessanti che Kärcher ha da offrire. Progettato appositamente per soddisfare i severi requisiti dell'industria alimentare e dei panifici, questo potente detergente profondo rimuove lo sporco tipico degli alimenti da praticamente tutte le superfici, macchine, elettrodomestici e utensili resistenti agli alcali. La resina del fumo, le proteine, i grassi e gli oli, la fuliggine e gli zuccheri bruciati vengono completamente rimossi. Carrelli a ripiani, teglie e forni, sistemi di affumicatura, supporti per grigliare e arrostire, camere per affumicatura, forni a convezione, celle frigorifere: l'elenco delle possibili applicazioni è quasi infinito. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 è privo di fragranze e coloranti e può essere risciacquato senza lasciare residui.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|26,6
Macchine compatibili
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