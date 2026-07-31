Il PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 altamente concentrato, particolarmente ad alto rendimento e quindi estremamente economico rappresenta la più potente combinazione di tensioattivi detergenti e agenti complessanti che Kärcher ha da offrire. Progettato appositamente per soddisfare i severi requisiti dell'industria alimentare e dei panifici, questo potente detergente profondo rimuove lo sporco tipico degli alimenti da praticamente tutte le superfici, macchine, elettrodomestici e utensili resistenti agli alcali. La resina del fumo, le proteine, i grassi e gli oli, la fuliggine e gli zuccheri bruciati vengono completamente rimossi. Carrelli a ripiani, teglie e forni, sistemi di affumicatura, supporti per grigliare e arrostire, camere per affumicatura, forni a convezione, celle frigorifere: l'elenco delle possibili applicazioni è quasi infinito. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 è privo di fragranze e coloranti e può essere risciacquato senza lasciare residui.