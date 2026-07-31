Detergente per pulizie di fondo unversale RM 754 ASF, 10l

Decerante universale indicato per tutti i pavimenti sensibili agli alcali. Speciale linoleum. Elimina strati di cere e polimeri utilizzabile anche per pulizie di manutenzione.

Il nostro FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 a base solvente è la soluzione detergente ideale per rimuovere rivestimenti polimerici e cerosi da pavimenti sensibili agli alcali, come pavimenti in linoleum, ed è adatto anche per rimuovere rivestimenti da superfici resistenti agli alcali, come pavimenti in PVC. FloorPro RM 754 può essere utilizzato anche su pavimenti ESD ed è destinato all'applicazione meccanica con monospazzole e lavasciuga pavimenti. Grazie alla sua formulazione particolarmente poco schiumosa, consente un utilizzo molto efficiente del volume del serbatoio e quindi applicazioni di pulizia prolungate. Il prodotto per la rimozione del rivestimento, a pH neutro una volta applicato, convince per l'eccellente compatibilità con i materiali ed è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 10,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,2
Detergente per pulizie di fondo unversale RM 754 ASF, 10l
Detergente per pulizie di fondo unversale RM 754 ASF, 10l
Detergente per pulizie di fondo unversale RM 754 ASF, 10l
Detergente per pulizie di fondo unversale RM 754 ASF, 10l
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Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
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