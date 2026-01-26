Detergente per gres porcellanato RM 753 ASF, 10l

Detergente specifico per gres porcellanato, elimina sporco grasso,oleoso e minerale. Mantiene il fattore antisdrucciolo sulla superficie.Facilmente separabile dall‘acqua.

Che si tratti di una pulizia di manutenzione o di una pulizia profonda: il detergente per gres fine FloorPro RM 753 è sempre la scelta ottimale per piastrelle in gres fine non smaltate a poro aperto. Non solo rimuove facilmente grasso, olio e contaminazioni minerali, ma la sua formulazione priva di tensioattivi ed enzimi previene efficacemente anche il rapido risucchio e garantisce un profumo gradevole e fresco. Il detergente leggermente alcalino e poco schiumogeno può essere utilizzato sia manualmente che con lavasciuga. Kärcher consiglia il metodo a fase singola per la pulizia di manutenzione e il metodo a due fasi per la pulizia profonda. Anche i professionisti del settore della pulizia degli edifici beneficiano dell'elevata sicurezza d'uso del detergente non tossico. Se necessario, FloorPro RM 753 è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 10,5
Peso (kg) 11,3
Peso con imballo (kg) 12,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 230 x 188 x 307
Prodotto
  • Detergente base per la pulizia di superfici piastrellate molto sporche
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Ottime proprietà di bagnabilità
  • Formulazione a bassa schiumosità
  • Altamente produttivo
  • Fresca fragranza
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
  • Senza enzimi e tensidi
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
