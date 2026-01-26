Detergente per gres porcellanato RM 753 ASF, 10l
Detergente specifico per gres porcellanato, elimina sporco grasso,oleoso e minerale. Mantiene il fattore antisdrucciolo sulla superficie.Facilmente separabile dall‘acqua.
Che si tratti di una pulizia di manutenzione o di una pulizia profonda: il detergente per gres fine FloorPro RM 753 è sempre la scelta ottimale per piastrelle in gres fine non smaltate a poro aperto. Non solo rimuove facilmente grasso, olio e contaminazioni minerali, ma la sua formulazione priva di tensioattivi ed enzimi previene efficacemente anche il rapido risucchio e garantisce un profumo gradevole e fresco. Il detergente leggermente alcalino e poco schiumogeno può essere utilizzato sia manualmente che con lavasciuga. Kärcher consiglia il metodo a fase singola per la pulizia di manutenzione e il metodo a due fasi per la pulizia profonda. Anche i professionisti del settore della pulizia degli edifici beneficiano dell'elevata sicurezza d'uso del detergente non tossico. Se necessario, FloorPro RM 753 è adatto anche per l'uso nei separatori d'olio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|10,5
|Peso (kg)
|11,3
|Peso con imballo (kg)
|12,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Prodotto
- Detergente base per la pulizia di superfici piastrellate molto sporche
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Ottime proprietà di bagnabilità
- Formulazione a bassa schiumosità
- Altamente produttivo
- Fresca fragranza
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
- Senza enzimi e tensidi
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Pulizia dei pavimenti