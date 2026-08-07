Het EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht voor de gebruiker terug tot praktisch nul, wanneer de terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt. Bovendien is dit hogedrukpistool goedgekeurd voor de levensmiddelensector. De kogel en afdichting van het ventiel zijn gemaakt van uiterst robuuste keramiek en zijn bestand tegen alle mogelijke vreemde deeltjes. Het volledig keramische ventiel gaat daardoor vijf keer langer mee dan dat van andere hogedrukpistolen.