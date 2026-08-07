EASY!Force Food
Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.
Het EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht voor de gebruiker terug tot praktisch nul, wanneer de terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt. Bovendien is dit hogedrukpistool goedgekeurd voor de levensmiddelensector. De kogel en afdichting van het ventiel zijn gemaakt van uiterst robuuste keramiek en zijn bestand tegen alle mogelijke vreemde deeltjes. Het volledig keramische ventiel gaat daardoor vijf keer langer mee dan dat van andere hogedrukpistolen.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7