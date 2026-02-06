G 145 Q-pistool

Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer te geven. Met Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.

Het hogedrukpistool dat meer controle geeft bij het schoonmaken. Uitgerust met een LED-display om het drukniveau en de reinigingsmiddelmodus weer te geven, evenals een Quick Connect-verbinding. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD of de reinigingsmiddelmodus kunnen worden ingesteld door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het led-display is onder alle weersomstandigheden goed af te lezen. Het pistool is geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 t / m K 5.

Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5
  • Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig te lezen LED-display voor de aanduiding van het drukniveau en reinigingsmiddelen-modus
  • Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect aansluiting
  • Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
  • Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
  • Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Kinderbeveiliging
  • Blokkeert het spuitpistool.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 552 x 43 x 223
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten