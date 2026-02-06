G 145 Q-pistool
Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer te geven. Met Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.
Het hogedrukpistool dat meer controle geeft bij het schoonmaken. Uitgerust met een LED-display om het drukniveau en de reinigingsmiddelmodus weer te geven, evenals een Quick Connect-verbinding. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD of de reinigingsmiddelmodus kunnen worden ingesteld door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het led-display is onder alle weersomstandigheden goed af te lezen. Het pistool is geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 t / m K 5.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig te lezen LED-display voor de aanduiding van het drukniveau en reinigingsmiddelen-modus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect aansluiting
- Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert het spuitpistool.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 223
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood