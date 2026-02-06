Het hogedrukpistool dat meer controle geeft bij het schoonmaken. Uitgerust met een LED-display om het drukniveau en de reinigingsmiddelmodus weer te geven, evenals een Quick Connect-verbinding. De drukniveaus ZACHT, GEMIDDELD en HARD of de reinigingsmiddelmodus kunnen worden ingesteld door de Vario Power-spuitlans te draaien. Het led-display is onder alle weersomstandigheden goed af te lezen. Het pistool is geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 t / m K 5.