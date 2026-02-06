G 160 Q spuitpistool
Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer.
De door het draaien van de Vario Power spuitlans ingestelde drukniveaus ZACHT, MEDIUM of HARD en de reinigingsmiddelmodus worden direct naar het display van het hogedrukpistool overgebracht. Hierdoor weet de gebruiker altijd in welke modus hij op dat moment aan het werk is. Het in alle weersomstandigheden goed afleesbare display zorgt voor meer controle en veiligheid tijdens het reinigen. Door de Quick Connect-aansluiting van het pistool is het geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig af te lezen handmatige weergave voor drukinstellingen en reinigingsmiddelmodus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect aansluiting
- Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert het spuitpistool.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 222
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Home Wood