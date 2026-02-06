De door het draaien van de Vario Power spuitlans ingestelde drukniveaus ZACHT, MEDIUM of HARD en de reinigingsmiddelmodus worden direct naar het display van het hogedrukpistool overgebracht. Hierdoor weet de gebruiker altijd in welke modus hij op dat moment aan het werk is. Het in alle weersomstandigheden goed afleesbare display zorgt voor meer controle en veiligheid tijdens het reinigen. Door de Quick Connect-aansluiting van het pistool is het geschikt voor alle Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5.