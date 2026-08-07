De twee premium microvezelhoezen die in de set zitten, maken het handmondstuk nog effectiever in het losmaken en opnemen van vuil en vet. Ideaal voor bijzonder zware en hardnekkige vervuilingen in badkamers en keukens. Zelfs hardnekkig vuil op de kookplaat kan moeiteloos worden verwijderd. Dankzij het geïntegreerde elastische koord is het plaatsen en weer verwijderen op de handmond kinderspel. Het koord zorgt er bovendien voor dat de hoes tijdens het reinigen stevig op het handmondstuk wordt gehouden.