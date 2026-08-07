iSolar 800 Advanced (700-1000 l/u)
Wateraangedreven 800 mm brede borstelkop iSolar 800 voor een wateropbrengst van 700-1000 l/u. Met twee contraroterende discborstels en flexibele scharnierverbinding. Voor fotovoltaïsche installaties.
Zonnige vooruitzichten! De wateraangedreven borstelkop iSolar 800 met een werkbreedte van 800 mm is geschikt voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 1000 l/u. De iSolar 800 werkt met twee contraroterende discborstels en wordt gebruikt voor de reiniging van fotovoltaïsche installaties. De contraroterende borstels heffen alle optredende dwarskrachten op en zorgen zo voor een optimale hantering. Ook de flexibele scharnierverbinding op de aansluiting van de borstelkop verlicht de werkzaamheden. Het scharnier zorgt ervoor dat de borstelharen voortdurend plat liggen voor gelijkmatige reinigingsresultaten. De borstelkop valt op door zijn bijzonder hoge oppervlaktecapaciteit. Ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken met zonnepanelen, zoals op staldaken.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|800
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Reiniging van zonnepanelen
Accessoires
Reserveonderdelen iSolar 800 Advanced (700-1000 l/u)
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