Kledingstomer
De kledingstomer is een stoomopzetstuk, geschikt voor alle Kärcher sledestoomreinigers. Strijkt kreukels in kledingstukken glad met stoom. Ook ideaal voor het opfrissen van ander textiel.
Zeg vaarwel tegen kreukels! Met de kledingstomer ziet kleding er in een mum van tijd weer op zijn mooist uit. Bovendien maakt het het opfrissen van kleding, gordijnen en veel ander textiel snel en eenvoudig en worden onaangename geurtjes verwijderd. Het opzetstuk maakt van elke Kärcher (slede)stoomreiniger een stoomapparaat dat met ultradroge en hete stoom de stof binnendringt om de vezels tot in de kern te verfrissen. Het condenswater dat ontstaat bij het stomen met de kledingstomer wordt opgevangen in een aparte tank, die je eenvoudig via de gootsteen of zelfs in de tank van de stoomreiniger kunt legen.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert kreukels snel en gemakkelijkUltradroge, hete stoom zorgt eenvoudig, betrouwbaar en snel voor kreukvrije resultaten. Bij het werken met dikkere stoffen of hardnekkige kreuken kan met de metalen plaat nog meer warmte en extra druk worden uitgeoefend voor effectieve resultaten.
Verfrist tussen wasbeurten doorStoom heeft een geurneutraliserende werking, waardoor de kledingstomer perfect is voor het opfrissen van stoffen tussen de wasbeurten door. Ideaal voor het opfrissen van een kledingstuk of huishoudtextiel nadat het lange tijd in de kledingkast of kast heeft gelegen.
Geen strijkplank nodigKledingstukken kunnen eenvoudig aan een hanger worden gehangen en worden gestoomd.
Veilig en gemakkelijk te gebruiken voor alle soorten textiel
- De stoomstijltang kan worden gebruikt voor alle strijkveilige kledingstukken en standaard huishoudtextiel.
- De intensiteit van de hitte en stoom wordt geregeld door de afstand tussen het opzetstuk en het textiel. Zelfs delicate materialen kunnen ermee worden gestoomd.
Stoom wordt gelijkmatig over het gehele oppervlak afgevoerd
- De stoomuitlaatgaten zijn verdeeld over de gehele breedte van de metalen plaat om een gelijkmatige stoomverdeling en perfecte resultaten te garanderen.
Lichtgewicht
- De kledingstomer is met een gewicht van slechts 220 gram zeer licht, waardoor je er zelfs moeiteloos langere tijd mee kunt werken.
Grote watertankcapaciteit om ononderbroken te kunnen werken
- Afhankelijk van de gebruikte Kärcher stoomreiniger is er tot 1,5 l water beschikbaar.
- De in de kledingstomer geïntegreerde opvangbak verzamelt ca. 100 ml condenswater. Dit is genoeg voor ongeveer vijf of zes kledingstukken. De container kan op elk moment worden geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Kledingstukken die gestreken kunnen worden
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
Reserveonderdelen Kledingstomer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.